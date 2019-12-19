Москва, , 10:08 — REGNUM Если в Советском Союзе был культ человека-созидателя, то в современной России создан культ человека-потребителя. Поэтому человека труда надо снова вернуть на пьедестал, считает секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря во время открытия фотовыставки «Лица труда».

«Фотовыставка «Лица труда» проводится уже второй год. Это совместный проект «Партии Дела» и «Комсомольской правды». В этом году на конкурс пришло около 1600 фотографий. Активность вообще была взрывная — в обществе есть запрос на эти темы, — рассказал Лапушкин. — У нас есть разные виды визуального искусства. В Москве открывают стены плача по репрессированным (возможным и невозможным), но ведь надо и показать результаты либеральных реформ с 1991 года. Последствия вполне сопоставимы с Великой Отечественной войной. В чём-то наши либералы справились с уничтожением российской промышленности лучше, чем Гитлер, и вполне могут рассчитывать на Железный крест».

Отметим, что, по словам организаторов фотовыставки — «Партии Дела» и газеты «Комсомольская правда» — «за каждым лицом, которое было запечатлено на фотографиях, попавших на выставку, своя история, судьба, подвиг». Частью экспозиции также стали картины Фестиваля позитивного идейного искусства «Время вперед» и макеты, присланные на конкурс «Памятник погибшим предприятиям». Все три проекта объединены единой целью — раскрыть тему уважения к труду человека и к рабочей профессии, призвать к возрождению закрытых предприятий.

«В разных регионах всё по-разному, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM победитель фотоконкурса «Лица труда» Сергей Венявский (город Ростов-на-Дону). — Если вернуть управленческую систему Советского Союза и прибавить к ней современные зарплаты, то тогда, наверное, получится что-то хорошее. Сейчас же стало больше бюрократии. В СССР было проще. Я застал время, когда ездил стажёром в колхозы и встречали, как космонавта. А сейчас надо кучу разрешений и аккредитаций — нужно доказывать, что вы фотограф».

По словам члена Федерального совета «Партии Дела» Максима Калашникова, организация таких выставок — очень нужное дело.

«Это первая попытка соединить искусство с делом новой индустриализации, делом, по-настоящему связанным с будущим страны, — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. — Её будут создавать не креативные мотыльки, а люди труда».

«Мы сделали очень большое дело. Для «Комсомольской правды» это проект, который в крови. Сейчас уже пришло поколение для которого это все ценно. И более того пришло политиков, которые воспринимают все это как ценность. Спасибо большое «Партии дело». Мы делаем большое дело и понимаем его важность», — сказал в свою очередь первый заместитель генерального директора Издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов.

Как подчеркнули организаторы, им стоило очень большого труда отсмотреть и определить победителей. Жюри оценивало работы по следующим критериям: отражение основной темы конкурса, художественная ценность снимка, оригинальность снимка. В итоге на выставку попало 24 фотографии.

Напомним, как сообщалось ранее, 18 декабря в Москве в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась фотовыставка «Лица труда». Основная часть выставки — это лучшие фотоработы с Всероссийского фотоконкурса «Лица труда». В этом году на конкурс было прислано больше 1500 тыс. работ со всех регионов России.