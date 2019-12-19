Шанхай, Китай, , 07:44 — REGNUM Строительство Большого оперного театра Шанхая — новой достопримечательности города, стартовало на берегу реки Хуанпу 18 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Оперный театр будет иметь три зала вместимостью 2000 мест, 1200 мест и 1000 мест соответственно. После проведения международного конкурса на дизайн театра, был выбран проект норвежского архитектурно-дизайнерского учреждения Snohetta в партнерстве с шанхайским институтом ECADI.

Дизайн театра был вдохновлен китайским веером и будет иметь белые спиральные лестницы, а крыша здания будет увенчана большой ландшафтной платформой для посетителей. Для того чтобы обеспечить театру место на мировой карте оперных театров, Шанхай намерен вложить огромные средства, дабы получить сооружение мирового класса.

Проект, как ожидается, будет завершен в ближайшие четыре года. Согласно плану, Большой оперный театр Шанхая даст более 600 представлений и примет более 600 тыс. посетителей уже в первый год работы.