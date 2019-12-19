Лхаса, Китай, , 07:35 — REGNUM Столица Тибетского автономного района на юго-западе Китая Лхаса представила план усиления защиты культурных и исторических мест, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Муниципальное правительство Лхасы провело пресс-конференцию по защите культурного наследия города. План защиты затрагивает 29 518 кв. метров площади непосредственно самого города. Он включает развитие культурных особенностей Лхасы различных исторических периодов.

Имея историю более 1300 лет, Лхаса является домом для множества культурно-исторических мест и храмов, дворцов и прочих сооружений, находящихся под защитой властей. План защиты строится на трех базовых принципах защиты культурного наследия, защиты исторического окружения и уделение внимания рациональному и уместному использованию этих мест в экономике региона.