Якутск, , 02:57 — REGNUM В Государственном театре оперы и балета Якутии 18 декабря прошла мировая премьера оперы о юкагирах «Юко и Анэкэ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Постановка спектакля, в основе которого лежит фольклорное наследие юкагиров — восточно-сибирского народа, стало знаменательным событием не только для культурной жизни Якутии, но и всего мира», — сказал председатель Совета старейшин юкагирского народа Вячеслав Шадрин.

Спектакль по мотивам поэмы Николая Курилова «Чёрная Морошка» ждали три года.

«Национальный репертуар — важная часть работы нашего театра. В следующем году мы планируем представить зрителям ещё одну новинку — балет «Благословенные узоры» Кирилла Герасимова. Уверен, что эти спектакли станут культурными брендами не только нашего театра, но и всей республики», — рассказал директор театра Сергей Юнганс.

Второй показ оперы намечен на 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на сцене Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.В. Немировича-Данченко покажут постановку «Манон» Андрейса Жагарса, посвящённую памяти выдающегося литовского режиссёра.