Лос-Анджелес, США, , 23:30 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн, когда его спросили о том, что он думает про малыша Йоду из сериала «Мандалорец, сказал, что малыш Грут из кинокомикса «Стражи галактики 2 разорвал бы того на куски. Об этом 19 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Ганн признался, что пока он не смотрел сериал и знает малыша Йоду только по заполонившим сеть интернет-мемам.

«Он выглядит как ребенок, но Йода, так что я представляю как малыш Грут разорвал бы его на куски», — сказал Ганн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что малыш Йода помог потоковому сервису Disney+ возглавить рейтинг поисковых запросов Google в 2019 году. Персонаж появился в первом эпизоде сериала «Мандалорец» который потоковый сервис началпоказывать 12 ноября 2019 года.

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