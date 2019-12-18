Лос-Анджелес, США, , 23:17 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити заявил, что предстоящий кинокомикс «Тор: Любовь и гром» будет «больше, смелее и ярче» его предыдущих проектов. Об этом 18 декабря сообщил портал Digital Spy.

«Следующий фильм про Тора, который я делаю — по сути, мы как бы перезапускаем этот приключенческий фильм», — сказал Вайтити в интервью журналистам.

Кинематорафист добавил, что новая картина Marvel будет содержать «действительно сумасшедшие вещи».

Ранее ИА REGNUM сообщило: фанаты Marvel выдвинули теорию, согласно которой Тор (а значит и Крис Хемсворт) может покинуть киновселенную. Создатели фильма получили возможность выдать такой сценарий благодаря Громобою (Stormbreaker) — новому оружию Тора, которое он получил в фильме «Мстители: Война бесконечности».

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