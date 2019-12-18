Токио, , 22:49 — REGNUM Известный аниматор Хаяо Миядзаки на сегодня снял лишь 15% своего нового мультфильма «Как ты живешь?». Об этом 18 декабря сообщил портал Kotaku.

Президент студии Ghibli Тосио Судзуки отметил, что, работая ад своими предыдущими проектами, Миядзаки снимал около 10 минут анимации в месяц. Однако сейчас, работая над созданием новой картины, он производит лишь одну минуту анимации за тот же период.

Стоит отметить: ранее планировалось, что 78-летний Хаяо Миядзаки будет выпускать около 5 минут анимации в месяц. В основу его нового мультфильма легла одноимённая деткая повесть писателя Гэндзабуро Ёсино, опубликованная в 1937 году. Ожидается, что это будет последняя работа в карьере известного аниматора.

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