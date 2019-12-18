Лос-Анджелес, США, , 21:55 — REGNUM Предстоящий фильм студии DC и режисёра Кэти Янь «Хищные птицы» официально получил в США возрастную маркировку R. Об этом 18 декабря собщил портал Screen Rant.

Это означает, что в фильмах содержится материал, предназначенный для взрослой аудитории. Родители могут взять с собой на показ детей, однако им рекомендуется хорошо подумать. Издание отмечает, что кинокомикс получил такую маркировку из-за наличия сцен насилия, нецензурной брани и «многого другого».

Премьера картины в России запланирована на 6 февраля 2020 года. Роль Харли Квинн в ней исполнила Марго Робби. Компанию на съёмочной площадке ей составили Гугу Эмбата-Ро, Маргарет Куэлли, Мэри Элизабет Уинстэд и Кристин Милиоти.

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