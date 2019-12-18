Лос-Анджелес, США, , 21:46 — REGNUM Квентин Тарантино рассказал, что однажды он спросил Тома Круза о том, как тот вообще может снимать продолжение «Лучшего стрелка» без режиссёра Тони Скотта. Об этом 18 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Тарантино сообщил, что после этих слов Круз вздохнул и сказал, что понимает о чём говорит собеседник, признавшись, что сам всегда думал об этом. Однако когда Джозеф Косински, который ранее снял «Обливион», пришёл к актёру со сценарием, тот настолько понравился Крузу, что он поменял своё мнение.

«Он придумал замечательную историю, которая действительно сработала, и мне действительно нравится двигать персонажа вперёд таким образом, — сказал Том Круз, — ответ на твой вопрос — сценарий. Они выдали действительно стоящую идею».

Напомним, режиссёр Тони Скотт скончался 19 августа 2021 года. Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик компании Paramount, в котором она показала, как во время съёмок фильма использовались военные самолёты. В видео также запечатлены моменты, в которые актёрам приходилось справляться с возникающими трудностями.

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