Санкт-Петербург, , 21:34 — REGNUM 19 января в санкт-петербургском Театре на Литейном в последний раз сыграют комедию «Где мой Париж?» по пьесе Клода Манье «Блэз».

По сообщению портала «Театрал», спектакль, идущий в театре с 2012 года, закроют в связи с «производственной необходимостью». Комедия положений о бедном парижском художнике и манекенщице в постановке режиссера Натальи Леоновой неизменно пользовалась популярностью у зрителей на протяжении восьми лет со дня премьеры.

Как отмечает пресс-служба театра, в комедии все постоянно врут, на сцене, как и в квартире бедного художника «царит любовный переполох». И лучше всех обманывает сам Париж, сулящий многое, обещающий большие возможности. Он же и расставляет все по своим местам, выводя героев на чистую воду.