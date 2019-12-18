Лос-Анджелес, США, , 21:30 — REGNUM Роберт Киркман, работающий над созданием сериала «Ходячие мертвецы», заключил сделку с кинокомпанией Universal Studios, в рамках которой он снимет новым фильм. Об этом 18 декабря сообщил портал Comicbook.

В основу картины ляжет комикс Stealth, созданный Киркманом совместно с Марком Сильвестри. Над созданием сценарной адаптации будут работать режиссёр и писатель Марк Фергус («Клинок ведьм»), а также сценарист Хок Остби («Пространство», «Ковбои против пришельцев»).

В центре повествования комикса Stealth находится пожилой супергерой, который борется с преступностью в Детройте. Он не желает признавать, что больше не является тем героем, в котором нуждается город и в итоге решает зайти слишком далеко в поисках справедливости.

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