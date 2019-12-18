Москва, , 21:29 — REGNUM 20 февраля Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет новый проект выпускника Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Игоря Самолета «Энергия ошибки». Об этом сообщает официальный сайт МАММ.

Как отмечают искусствоведы, автор исследует проблему человеческих взаимоотношений, рассматривая их через социальный и цифровой фильтры. Самолет трактует образ современного человека через его эмоциональную неустойчивость, показывая его уязвимость внутри гигантского цифрового пространства.

Инсталляция из ткани и других легких материалов, на которые в виде скриншотов «нанизан» повседневный контент смартфона художника, символизирует эфемерность цифрового пространства, не имеющего физических параметров, из которого каждый из нас, тем не менее, «шьет себе виртуальную одежду».

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.