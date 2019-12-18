Москва, , 21:27 — REGNUM Совет Фонда кино утвердил список проектов в области кинематографии, которые получат государственную поддержку в 2020 году. При этом уточняет, что речь идет о работах организаций, которые не входят в крупные производящие кинокомпании. Всего же таких проектов пока 21.

Среди них фильмы «Бешенство», «Гензель и Гретель», «День города», «Спасите Колю!». Также финансирование будет проходить на основе частично возвратных и частично безвозвратных средств. Такое право предоставлено компаниям «Старт Студио», «2Д Целлулоид» и «Интерфест».

Полность При условии стопроцентного возврата фонд профинансирует картины: «Аманат», «Любовницы 2» (Революция Фильм), «Лед 2» (Водород 2011), «Одиннадцать молчаливых мужчин» («Пиманов и партнеры»).

Фонд кино поддержит анимационную картину «Коты Эрмитажа» и очередной детектив про серийного убийцу Чикатило.