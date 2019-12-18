Москва, , 21:07 — REGNUM 24,25 января и 14 февраля Московский театр имени Маяковского покажет премьеру спектакля «Старший сын» по пьесе советского писателя Александра Вампилова.

По сообщению портала Театр, семейную комедию в театре поставил режиссер Анатолий Шульев. История студента Бусыгина, получившего приют в семье Сарафановых под предлогом того, что он — внебрачный сын отца семейства, позволит каждому поразмышлять о собственных отношениях с близкими.

Как отметил Анатолий Шульев, для него это история о выходе из кризиса, о поиске гармонии и своего места среди других. По мнению режиссера, здесь все иллюзорно: случайный друг, ненастоящий сын, чужие брат и сестра. Роль старшего Сарафанова в спектакле исполнит Игорь Костолевский.