Москва, , 21:04 — REGNUM 19 и 20 февраля на сцене Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.Вл.Немировича-Данченко (МАМТ) снова покажут прославленную постановку «Манон» Андрейса Жагарса. Этот спектакли посвящаются памяти выдающегося литовского режиссера.

По сообщению портала «Театрал», молодые солисты Музыкального театра расскажут историю бурного 1968-го года в Париже от лица Манон и де Грие в яркой лирической опере. Напомним, что сочинение Жюля Массне создано по мотивам, как считают литературоведы, одного из первых психологических романов — «История кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево. Сюжет, правда, знаком — любовь, предательство, благородство и страсть.

В МАМТ планируют восстановить постановку Жагарса, скончавшегося в феврале 2019 года. Сам литовский режиссер считал оперу чрезвычайно современной: ведь во все времена столица манит провинциалов мечтой об успехе. Только одних она щедро одаривает, а другим приносит опустошение.