Ростов-на-Дону, , 20:50 — REGNUM 19 февраля Ростовский областной музей краеведения представит выставку старинной японский фотографии из собрания Мультимедиа Арт музея, Москва. Об этом сообщает официальный сайт МАММ.

Более чем за 20 лет своего существования МАММ собрал значительную коллекцию японской раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи. Раскрашенная фотография — это особое явление, которое стоит на пересечении нескольких традиций: европейской фотографии и японских традиционных видов искусства. В экспозицию вошло более ста фотографий.

На выставке соседствуют снятые на улицах постановочные кадры со статистами и мизансцены, полностью сконструированные в безвоздушном пространстве фотоателье, где повседневность превращается в экзотический ритуал, а собирательные и типические образы гейш и самураев изображают переодетые актеры.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.