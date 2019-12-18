Москва, , 20:46 — REGNUM Культовая рок-группа Rammstein во главе с неизменным лидером Тиллем Линдеманном вместе с коллективом Lindemann Петера Тэгтгрена весной 2020 года в рамках гастрольного турне в поддержку нового альбома «F&M» ласт концерты в нескольких городах России.

В Москве многочисленные поклонники Rammstein ждут своих кумиров 15 марта 2020 года — грандиозный концерт состоится на стадионе «ВТБ Арена».

Также портал Intermedia информирует о датах выступлений в других городах страны. 9 марта музыканты выступят в Екатеринбурге, 12-го — в Краснодаре, 17-ого в Новосибирске состоится финальных аккорд турне.