Лос-Анджелес, США, , 20:46 — REGNUM Эмма Стоун заинтересована в том, чтобы получить одну из главных ролей в будущих фильмах киновселенной Marvel. Об этом 18 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщили, что студия хочет ввести в свою киновселенную спецагента Эбигейл Бренд, которая в будущем станет одной из главных фигур франшизы. Они также сообщили, что Стоун претендует на эту роль.

Напомним, ранее Эмма Стоун уже снималась в фильмах Мarvel. Актриса исполнила роль Гвен Стейси в фильмах «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».

