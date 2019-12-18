Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM В сеть попало новое фото со съёмочной площадки предстоящего сериала Disney+ и Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Изображения были опубликованы 18 декабря на Twitter-странице пользователя Rach.

https://twitter.com/yelenatswhore/status/1207129264144998400

На этот раз в кадр попал актёр Себастиан Стэн в образе Баки Барнса. На нём, как предположили поклонники, надет новый боевой костюм. Они также обратили внимание, что модифицированная рука Баки подверглась изменениям.

Ожидается, что сериал «Сокол и зимний солдат» выйдет на потковом сервисе Disney+ осенью 2020 года. Это будет первый сериал, который будет официально выпущен в рамках канона расширенной киновселенной Marvel.

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