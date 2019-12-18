Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Paramount Pictures выложила в сеть видео, в котором показано, как использовались реальные военные самолёты во время съёмок картины «Лучший стрелок 2» (Top Gun Maverick). Ролик был опубликован 18 декабря на YouTube-канале кинокомпании.

В описании к видео Paramount выложила синопсис будущей картины. Согласно ему, после более чем тридцати лет службы в качестве одного из лучших летчиков военно-морского флота Пит Митчелл по прозвищу Маверик (Том Круз) начинает готовить отряд новичков для миссии, с которой ещё не сталкивался ни один пилот. Тогда же он встречает Брэдли Брэдшоу (Майлз Теллер) — сына своего покойного друга Ника Брэдшоу по прозвищу Гусь.

Премьера «Лучшего стрелка 2» в России запланирована на 25 июня 2020 года. В фильме также снялись Джон Хэмм,Дженнифер Коннелли,Вэл Килмер,Эд Харрис,Глен Пауэлл и другие известные актёры.

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