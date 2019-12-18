Москва, , 20:20 — REGNUM Компания «Марс Медиа» объявила время выхода в широкий показ продолжения нашумевшей картины с участниками «Квартета И» «Громкая связь» — зритель увидит любимых героев в декабре 2020 года. Напомним, что данная работа является несколько переработанной версией итальянской ленты «Идеальные незнакомцы.

Как уточняет портал Intermedia, снова над сценарием работал коллектив квартета, а режиссером стал Алексей Нужный. Соответственно, в главных ролях выступят прежние актёры: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова-Зенкович и Вероника Корниенко.

Прошлый фильм собрал в прокате, по утверждению сайта, 8,6 миллиона долларов.