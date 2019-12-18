Нижний Новгород, , 20:16 — REGNUM В 2020 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стартуют два проекта — «Время музеев» и «Театральный поезд». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

С рабочим визитом в регионе находится заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ходе визита обсуждалась реализация партийного проекта «Культура малой Родины».

В ходе проекта «Театральный поезд» планируется проведение культурных мероприятий в районных ДК с участием четыре нижегородских государственных театров, филармонии имени Мстислава Ростроповича, Губернского оркестра.

Проект «Время музеев» предполагает организацию экскурсий для школьников и людей старшего возраста.

«Очень важно, что реализация проектов будет способствовать достижению показателей, заложенных в национальном проекте «Культура», — подчеркнул Никитин и добавил, что по ожиданиям в проектах примут участие около 90 тыс. жителей районов области.

ИА REGNUM напоминает, также в ходе визита глава генсовета «Единой России» и губернатор осмотрели новый Дом культуры в селе Водоватово. Его строительство также велось в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».