Нью-Йорк, США, , 20:08 — REGNUM В сеть выложили первые кадры предстоящего фильма Кристофера Нолана Tenet. Изображения были опубликованы 18 декабря в журнале Entertainment Weekly.

https://twitter.com/EW/status/1207299917963812864

На снимках запечатлены Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Согласно имеющейся информации, новая картина режиссёра будет представлять собой «боевую эпопею, разворачивающуюся в мире международного шпионажа».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в своём новом фильме Кристофе Нолан может использовать приём манипуляции со временем, который он когда-то применил при создании картины «Помни» (Memento). Премьера Tenet запланирована на 16 июля 2020 года.

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