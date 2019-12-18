Москва, , 20:06 — REGNUM В выставочном пространстве VLADEY SPACE в центре современного искусства Винзавод в Москве открылся персональный проект «Тайны звездного неба Енстора Э» Нестора Энгельке — одного из основателей и ключевых участников петербургской арт-группировки «Север-7». Об этом сообщает официальный сайт Винзавода.

Как отмечают искусствоведы, мастер «топорописи» и саморазрушающихся анти-архитектурных форм построил в галерейном пространстве тотальную инсталляцию, воссоздающую своеобразный кабинет редкостей, лабораторию безумного исследователя и ретро-новатора Енстора Э.

Каждый персональный проект художника — новый этап в не завершающемся становлении и, одновременно, распаде его многоликого я. Каждый из них также посвящен некой утопической идее, поиску недостижимого идеала и, конечно, заранее обречен на провал.

Выставка продлится до 18 Января 2020 года.