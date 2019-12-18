Москва, , 19:58 — REGNUM 27 декабря московский Центр драматургии и режиссуры (ЦДР) представит новую постановку «Любовницы» по роману лауреата Нобелевской премии по литературе австрийской писательницы Эльфриды Елинек.

По сообщению официального сайта Центра, главное действующее лицо в спектакле — это сам текст Эльфриды Елинек, выделяющийся своим музыкальным стилем. Постановка выпускника мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе Романа Лыкова. По утверждению организаторов, это простая история о рабочей девушке Бригитте, которая желает вырваться из «окружающего убожества», выгодно выйти замуж и обрести материальное благополучие.

Спектакль является частью проекта «ЦДР.Старт»: сцена на Беговой превратилась в место для экспериментов, дебютов и становления выпускников театральных вузов.