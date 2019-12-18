Москва, , 19:51 — REGNUM 20 декабря Мультимедиа Арт Музей, Москва и Школа Родченко (ШР) представляют выставку Ильи Колесникова «Бумажный тигр, пластиковый дракон». Об этом сообщает официальный сайт МАММ.

Как отмечают искусствоведы, проект «Бумажный тигр, пластиковый дракон» — это попытка художественно переосмыслить один из главных архитектурных и исторических памятников Китая, Великую Китайскую стену.

В качестве строительного материала для своей «китайской стены» художник использовал нераспечатанные посылки, которые на протяжении двух лет приходили на его адрес из китайских интернет-магазинов.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.