Москва, , 19:42 — REGNUM Началась продажа билетов на XIII Московский фестиваль военных оркестров «Спасская башня-2020», сообщает 18 декабря пресс-служба руководства фестиваля.

«Сегодня, 18 декабря, стартует первый этап продаж билетов на XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», — указано в сообщении дирекции.

Фестиваль будет проходить на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года.

Напомним, «Спасская башня» на сегодняшний день входит в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира наряду с аналогичными мероприятиями в Шотландии и Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году фестиваль, проходящий на Красной площади, собрал 30 коллективов из Азербайджана, Белоруссии, Египта, Италии, Казахстана, КНР, КНДР, Норвегии, Южной Кореи, России, Турции, Японии, среди которых выступили также международные коллективы кельтских танцев и оркестр волынок и барабанов.

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