Нью-Йорк, США, , 19:35 — REGNUM Дизайнер по костюмам проекта «Игра престолов» Мишель Клэптон сообщила журналистам, что у зимнего пальто Дейенерис Таргариен, в котором она прибыла на север в начале восьмого сезона, был скрытый смысл. Об этом 18 декабря сообщил портал Digital Spy.

«Сначала речь шла о том, что, если она едет на драконе на Север, ей должно быть тепло, — рассказала Клэптон, — и тогда я решила, что на самом деле это первый раз, когда она выполняет совершенно самоотверженное задание».

Дизайнер пояснила, что обычно Дейенерис делала что-то для собственной выгоды, но в этот раз её направляла любовь. Поэтому Клэптон вложила в костюм идею, согласно которой Мать Драконов видит себя в роли ангела милосердия, который несет с собой спасение.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели «Игры престолов» подтвердили информацию о том, куда Драгон унёс тело Дейенерис Таргариен. Они разместили соответствующий комментарий в роликах, содержащихся в Blue-ray-версии восьмого сезона популярного шоу.

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