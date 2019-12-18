Лос-Анджелес, США, , 19:16 — REGNUM Фильм режиссёра Джей Джей Абрамса «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» стартовал на сайте Rotten Tomatoes c «гнилым» рейтингом. Информация была опубликована на сайте портала 18 декабря.

На момент написания этой новости фильм имел оценку 56%. Стоит отметить: свои отзывы на финальную картину в многолетней саге Скайуокеров оставили уже 135 критиков. Поскольку её выход в широкий прокат состоится в США лишь 20 декабря 2019 года, оценки зрителей на портале пока не появились.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появились первые отзывы зрителей на фильм Абрамса. Многие пользователи охарактеризовали его словом «удовлетворяющий».

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