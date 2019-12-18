Тамбов, , 17:58 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 18 декабря, во время посещения никифоровской школы №1 в рабочем посёлке Дмитриевка, пообещал помочь с закупкой новой техники для оснащения кабинетов химии, физики, занятий по робототехнике, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В Дмитриевке, в школе №1, по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», завершается ремонт третьего этажа. На эти цели выделено 1,2 млн рублей. По федеральному проекту «Детский спорт», отремонтирован спортзал, находящийся в Ярославском филиале школы. На ремонт направлено 2,6 млн рублей. В спортивном зале заменена система отопления и освещения, произведён ремонт крыши, стен, пола и раздевалок, приобретён необходимый спортивный инвентарь и уличное плоскостное оборудование.

Губернатор ознакомился с инновационными программами, которые реализуются в школе, пообщался с коллективом учебного заведения. Здесь учатся очень талантливые и разносторонне развитые дети, в чем большая заслуга их учителей. Так, в школе реализуется проект «Тепло в твоих ладошках», в рамках которого ученики приезжают со спектаклями в мичуринский детский дом «Аистёнок». Ребята с техническим складом ума мастерят своих роботов, которые играют в футбол, приводят в движение различные приспособления. Работы ребят занимают призовые места на областных конкурсах. Вот только оборудование до современных стандартов не дотягивает.

На это, прежде всего, обратил внимание сам руководитель региона. Он поинтересовался у педагогов школы, на каком оборудовании им приходится работать, пообещав в ближайшее время помочь с закупкой новой техники. В первую очередь, для оснащения кабинетов химии, физики, занятий по робототехнике.

А вот учителя информатики никифоровской школы уже работают на новой технике. В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2018—2019 годах школе выделили 2 млн рублей. На эти средства приобретены новые компьютеры, интерактивное оборудование. Теперь уроки проходят гораздо интереснее, а у ребят есть возможность получить новые знания современным способом. Кроме того, в информационно-библиотечном центре школы имеется более 4 тысяч электронных форм учебников.

«Все имеющиеся проблемы сразу решить не смогу, но без внимания их не оставлю», — подчеркнул губернатор на встрече с педагогическим составом школы.

Педагоги обсудили с главой региона вопросы модернизации системы образования, в том числе и в рамках реализации одноименного нацпроекта, совершенствование материально-технической базы школы, а также проблемы социально-экономического развития района, вопросы его благоустройства.