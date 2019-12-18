Москва, , 17:57 — REGNUM Художник-мультипликатор Сергей Алимов скончался 17 декабря на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра кукол имени Образцова.

Отмечается, что с 1999 года Алимов был главным художником Театра Образцова. На протяжении двадцати лет он работал в соавторстве с режиссёром Екатериной Образцовой, внучкой основателя театра.

«Творческая деятельность народного художника России Сергея Алимова стала ярким примером развития и популяризации великой русской культуры.. В нашей памяти, — его коллег, актеров, студентов, — навсегда останется светлая и благодарная память о Сергее Александровиче», — говорится в сообщении.

Сергей Алимов родился в 1938 году, окончил художественно-постановочный факультет ВГИКа. В течение десяти лет он работал на «Союзмультфильме», после чего поступил в Театр Образцова. Был художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Каникулы Бонифация», «История одного преступления», «Топтыжка», а также автором иллюстраций к книгам «Мертвые душам» Николая Гоголя, «История одного города» Михаила Салтыкова-Щедрина, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и многочисленных художественных работ в детской литературе.