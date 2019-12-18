Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM Уилл Феррелл объединился с Netflix в рамках художественного проекта «Легенда о кокаиновом острове», в основу которого ляжет одноимённая документальная картина, выпущенная режиссёром и продюсетом Тео Лавом в апреле 2019 года на том же Netflix. Об этом 18 декабря сообщил портал Comicbook.

Оригинальный фильм рассказывает невероятную историю о том, как мужчина по имени Родни Хайден, желая решить свои финансовые проблемы, отправляется на поиски наркотиков, спрятанных где-то под землёй на одном из Карибских островов. Фаррел выступит в качестве продюсера проекта. Издание отмечает, что он наверняка «приведёт» с собой в него других известных актёров.

Напомним, сейчас Уилл Феррелл также занят проектом комедии «Евровидение», которую он снимает для Netflix. Актёр исполнит в будущем фильме одну из главных ролей, компанию ему составит Рэйчел Макадамс.

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