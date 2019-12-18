Москва, , 14:00 — REGNUM 18 декабря в галерее-мастерской «ГРАУНД Солянка» в Москве открывается тотальная инсталляция «Я, Майя Плисецкая». В основу проекта легла одноименная автобиографическая книга великой балерины. Инсталляция открывается архивными кадрами интервью и выступлений Плисецкой разных лет, отрывками из биографических фильмов и фрагментами новостной хроники. Далее посетители увидят балетный зал, белую комнату с роялем, чёрную комнату с фигурами в черных костюмах, и комнату с бесконечной лестницей вверх. Как напоминают организаторы, выставка является часть проекта «Русские Сезоны ХХI века» и галереи-мастерской «ГРАУНД Солянка» при поддержке Департамента культуры г. Москвы. Он посвящён 95-летию со дня рождения всемирно известной балерины. Художественный руководитель проекта — народный артист России Андрис Лиепа.