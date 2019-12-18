Чита, , 11:38 — REGNUM Власти Забайкалья утвердили план новогодних и рождественских мероприятий. Как сообщает сегодня, 18 декабря пресс-служба забайкальского губернатора, он включает в себя около 500 различных акций и театрализованных представлений, а проходить они будут с 18 декабря по 1 февраля 2010 года включительно.

«Муниципальные власти организуют бесплатную и безопасную транспортировку детей в Читу», — пояснила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 18 декабря на площади Декабристов в Чите состоится торжественное открытие новогодней иллюминации.

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