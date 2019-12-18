Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM Обновленный после капитального ремонта Дом культуры им. Игоря Фархутдинова открылся в селе Буюклы на Сахалине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Строители обновили фасад здания, входную группу, стены и двери. В здании заменили систему отопления, а в зрительном зале установили удобные современные кресла. Проводить досуг в обновленном Доме культуры смогут 900 жителей села.

Дом культуры в селе Буюклы модернизировали в рамках национального проекта «Культура». На выполнение всех работ потрачено более 30 млн рублей, строители справились с заданием за полгода.

С открытием Дома культуры селян поздравил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко:

«От всей души поздравляю всех жителей села! Это очень важный объект и здорово, что его открыли к Новому году! Считаю, что все островитяне должны иметь возможность заниматься творчеством. Работу по развитию культуры в сахалинских селах и поселках будем продолжать», — сказал Валерий Лимаренко.

В зрительном зале могут одновременно разместиться 180 человек. В Доме культуры теперь созданы все условия для работы театрального, хорового и хореографического кружков. Здесь же теперь можно заниматься в студиях прикладного и изобразительного искусства.

«У нас сейчас работают 9 клубов. Это детские и взрослые театральные кружки, недавно мы собрали вокальную группу «Островитянки». С обновленным Домом культуры наши возможности стали намного шире, — сказала руководитель Дома культуры Анжела Пак.

По инициативе губернатора на Сахалине до 2024 года построят и отремонтируют 20 учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в арктическом селе Якутии открыли этнокультурный центр. На торжественном открытии центра «Илкит» в селе Оленёк побывал глава республики Айсен Николаев.