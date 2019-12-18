Лос-Анджелес, США, , 10:20 — REGNUM В сети появились первые отзывы на фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Проект получил преимущественно положительные оценки от зрителей, сообщает портал GamesRadar 17 декабря.

https://twitter.com/elmayimbe/status/1206824487980683264

Многие зрители назвали «Восход» лучшим фильмом из «новых Звёздных войн» и отметили его прилагательным «удовлетворяющий». По их словам, картина Джей Джей Абрамса — это масштабное приключение, ставшее подходящим завершением трилогии.

https://twitter.com/FutureBoy/status/1206821166981074944

Тем не менее, многие фанаты саги также отметили, что у фильма слишком сложный сюжет и излишне затянутая вступительная часть. Некоторые зрители считают, что картину можно было бы разделить на несколько самостоятельных произведений.

Напомним, премьера «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в России состоится 19 декабря 2019 года. Картина станет девятым фильмом франшизы и финальной частью «новой трилогии».

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