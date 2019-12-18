Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Кинофильм «Дылда» режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова вошел в список работ, претендующих на премию киноакадемии США «Оскар». Кинолента стала одной из десяти работ в номинации «Лучший международный художественный фильм».

Напомним, ранее «Дылда» уже получила множество престижных международных и отечественных наград. В мае 2019 года в Каннах Кантемиру Балагову вручили за нее премию за лучшую режиссуру — кинокартина участвовала в конкурсе в номинации «Особый взгляд». В ноябре жюри Женевского международного кинофестиваля присудило ему главный приз среди полнометражных кинолент.

В этом же месяце на фестивале в Швеции режиссеру была вручена премия Стокгольмского фестиваля и две награды Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Кроме того, фильм режиссера из Кабардино-Балкарии вошел в список 50 лучших фильмов по версии Британского института кино, заняв в нем 21-е место.

Автору фильма Кантемиру Балагову 27 лет, он из Нальчика, ученик известного режиссера Александра Сокурова. События его второй уже заметной в киномире работы (первый фильм «Теснота» также был отмечен призом Каннского кинофестиваля) разворачиваются в послевоенном Ленинграде. Лента рассказывает об истории двух девушек-зенитчиц, вернувшихся с войны.