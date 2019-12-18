Чебоксары, , 06:35 — REGNUM В Чувашии создана рабочая группа, которая будет отвечать за использование информационных технологий для автоматизированного перевода текстов с русского на чувашский язык. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, сформирована рабочая группа «по применению информационных технологий для автоматизированного перевода текстов с русского на чувашский язык и с чувашского на русский язык». В её состав вошли 11 человек, возглавила рабочую группу вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, заместитель — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов.

Организационно-техническое обеспечение возложено на мининформполитики Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что чувашским языком владеют 1,043 млн человек (по данным переписи 2002 года — 1,3 млн человек). Число жителей, которые указали свою принадлежность к чувашской нации, по сравнению с 2002 годом снизилось на 74,5 тыс. человек: в 2002 году их насчитывалось 889 268 человек (67,9% в структуре национального состава), в 2010 году — 814 750 (67,7%).

Напомним также, по данным ЮНЕСКО, чувашский язык находится под угрозой исчезновения.