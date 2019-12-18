Абакан, , 03:07 — REGNUM В новом помещении Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» состоялось торжественное закрытие Года театра в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве культуры.

Год театра в Хакасии закрыли 16 декабря. По словам министра культуры республики Леонид Еремина, он выдался богатым на события:

«Только крупных мероприятий в нём было около 25».

В частности, в Хакасии в 2019 году отпраздновали 40-летие театра кукол «Сказка» и 80-летие Русского драматического театра.

Как сообщало ИА REGNUM, драмтеатр Хакасии получил почётное звание.