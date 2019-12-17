Лос-Анджелес, США, , 23:23 — REGNUM Телеканал SyFy закроет сериал «Ван Хельсинг» после пятого сезона. Об этом 17 декабря сообщил портал Comicbook.

Финальный сезон будет состоять из 13 эпизодов. Стоит отметить, что ранее SyFy сменил шоураннера Нила Лабута на Джонни Уокера. Лабут решил покинуть проект ради создания шоу The I-Land, которое выходит на потоковом сервисе Netflix.

Первый эпизод «Ван Хелсинг» Syfy Universal показал 31 июля 2016 года. В центре повествования находится Ванесса Хельсинг, являющаяся потомком доктора Абрахама Ван Хельсинга. Она была воскрешена в постапокалиптическом мире, который пытаются захватить вампиры.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix заказал ещё три сериала у индийской студии Viacom18