Токио, , 23:12 — REGNUM Режиссёр «Призрака в доспехах» (Ghost in the Shell) Мамору Осии сказал, что он думает по поводу компании Netflix, потоковых сервисов и их внедрении в мир аниме. Об этом 17 декабря сообщил портал Comicbook.

Режиссёр рассказал, что ранее он обращался к Netflix, Amazon Prime и другим сервисам с рядом предложений, однако все они были отвергнуты. Однако впоследствии ситуация изменилась. Режиссёр сравнил произошедшее с бумом OVA (оригинальные музыкальные ролики, сделанные на основе аниме-проектов).

«Сначала они позволили мне создать оригинальную историю, но вскоре я смог составить план надежного проекта, такого как выход популярного сериала», — сказал Мамору Осии.

При этом режиссёр отметил, что в случае потоковых сервисов самой большой проблемой является отсутствие обратной связи. Он обратил внимание, что в случае фильмов и телешоу их успех можно оценить по посещениям, кассе и т.д., но сказал, что от потоковых сервисов «почти нет ответа».

«Они не публикуют данные. Также неясно, смотрел ли зритель весь эпизод или остановил его посередине», — сказал режиссёр, добавив, что потоковые сервисы не связаны с социальным поведением людей.

Напомним, Netflix начнёт показывать новый сериал Мамору Осии Ghost in the Shell: SAC_2045 весной 2020 года. В качестве режиссёров-постановщиков выступили Кэндзи Камияма («Призрак в доспехах: Синдром одиночки») и Синдзи Арамаки («Звездный десант: Вторжение»).

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