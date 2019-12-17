Москва, , 22:49 — REGNUM В Москве на 82-м году жизни скончался народный художник России, выдающийся книжный график Сергей Алимов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального театра кукол им. С. В. Образцова, в котором мастер до «последнего дня» работал главным художником.

Сергей Алимов участник многих престижных выставок в Москве, Петербурге, Варшаве, Лиссабоне, Нью-Йорке, Париже и других городах. Его иллюстрации к таким сложным в художественном отношении произведениям, как «Мастер и Маргарита», «Мертвые души», «Василий Теркин», «Ревизор», критики признают эталонными.

Информация о дате и месте похорон будет объявлена позже.