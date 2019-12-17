Санкт-Петербург, , 22:33 — REGNUM Польский театральный режиссер Майя Клечевская и драматург Лукаш Хотковский обвинили санкт-петербургский фестиваль «Школа.Студия.Мастерская» в «самоцензуре».

Как сообщает портал Театр, получивший письмо от польских театральных деятелей, Майя Клечевская недовольна инцидентом, который произошел на фестивале. В ходе репетиции постановки по «Солярису» Станислава Лема один из русских актеров отказался принимать участие в спектакле из-за того, что в нем присутствует тема гомосексуализма. На следующий день, по словам режиссера, дирекция фестиваля предложила гостям «гонорар не больше 40 евро» и отметила, что их «вообще здесь не должно быть».

Программный директор фестиваля Ольга Никифорова опровергла заявление польского режиссера, отметив, что гостям не понравился предложенный отель, кроме того, они потребовали гонорар в 8000 евро на двоих, что «совершенно не соотносится с бюджетом фестиваля». Директор признала, что из-за гомосексуальной темы с одним из актеров возникли разногласия, однако впоследствии спектакль все же был поставлен с другим исполнителем с разрешения самой Майи Клечевской «безо всяких купюр».