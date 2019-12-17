Москва, , 22:26 — REGNUM 17 декабря в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского подвели итоги Международного конкурса современной русской драматургии «Автора на сцену!».

Лучшими пьесами авторитетное жюри во главе с известным писателем Юрием Поляковым признало Александра Домовца из Волгограда с сочинением «Восьмидесятник» и Ольгу Степнову из Новосибирска с «Артисткой из Кукушкино». Также были отмечены «Шахтер» Дмитрия Артиса и «6 утра, американо» Влады Ольховской из Минска.

Всего же на конкурс было прислано 306 пьес, написанных драматургами из 17 стран. Как отметили организаторы, даже среди пьес-лауреатов великое разнообразие жанров, тем, временных периодов.