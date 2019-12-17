Вашингтон, , 22:17 — REGNUM В сеть выложили первые кадры нового фильма про приключения повзрослевших Билла и Теда, роли которых исполняюит Алекс Уинтер и Киану Ривз. Изображения были опубликованы 17 декабря на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1206975049984626688

На фотографиях запечатлены не только Уинтер и Ривз, но и Самара Уивинг («Я иду искать»), а также Бригитт Ланди-Пейн («Нетипичный»). Актрисы исполнят роли дочерей главных героев. К актёрскому составу также присоединился хип-хоп исполнитель Кид Кади.

Премьера нового фильма «Билл и Тед» (Bill and Ted: Face the Music) запланирована в России на 20 августа 2020 года. В качестве её режиссёра выступил Дин Паризо («РЭД 2», «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», «В поисках Галактики»).

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