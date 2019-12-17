17 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:21 — REGNUM Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО) во вторник, 17 декабря, отметил свое 90-летие большим и необычным концертом в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

Выступление ансамбля песни и плясок ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

Военно-музыкальный коллектив ведет свою родословную от Ансамбля красноармейской песни и пляски Ленинградского военного округа, основанного в декабре 1929 года. В годы Великой Отечественной войны ансамбль находился в числе защитников блокадного Ленинграда, выступал на передовой и в самом городе, подбадривая его жителей и защитников.

Солист ансамбля песни и плясок ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление ансамбля песни и плясок ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

Концерт в БКЗ, посвященный 90-летию Ансамбля песни и пляски ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM Выступление ансамбля песни и плясок ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

В наши дни Ансамбль дает более 300 концертов в год, выступая в частях округа, в военно-учебных заведениях и в военно-медицинских учреждениях. В 2019 году коллектив принял участие в юбилейных торжествах, посвященных годовщине полного снятия блокады Ленинграда, в парадах войск Санкт-Петербургского гарнизона.

С юбилеем Ансамбль песни и пляски ЗВО сегодня поздравил командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлёв.

Командующий ЗВО Александр Журавлев Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление ансамбля песни и плясок ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM Солист ансамбля песни и плясок ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

Вынос флагов Дарья Драй © ИА REGNUM Зрительный зал Дарья Драй © ИА REGNUM

В программу юбилейного концерта вошли старинные, классические, народные, советские и современные музыкальные и хореографические произведения на военную тематику.

Была представлена и оригинальная новинка — танец в стиле тактических действий сил специальных операций.

Хореографические выступления ансамбля Дарья Драй © ИА REGNUM

Хореографические выступления ансамбля Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что возглавляет военный ансамбль, как и положено в армии, начальник — художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Крым майор Илья Колесников.