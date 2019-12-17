Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Потоковый сервис Netflix приобретёт ещё три сериала у индийской студии Viacom18. Об этом 17 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сериал Jamtara — Sabka Number Aayega расскажет о конфликтах, возникающих в маленьком городе, шоу «Она» — о женщине-полицейской, работающей под прикрытием. Многосерийный фильм Taj Mahal 1989 представляет собой мелодраму, события которой происходят на фоне памятника вечной любви.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix и ряд других онлайн-кинотеатров обратились к властям Индии с просьбой разработать правила для потоковых сервисов. Компания решила пойти на такой шаг после того, как на неё подали в суд из-за сериала «Сакральные игры».

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