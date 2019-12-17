Кострома, , 21:36 — REGNUM На колокольню возрождаемого Костромского кремля теперь можно подняться на лифте, — сообщает ТРК «Кострома"/

Две кабины грузоподъемностью в тонну каждая поднимают желающих на высоту 30 метров, на смотровую площадку колокольни Костромского кремля. Грузоподъемники делали по спецзаказу в Греции, без машинных отделений, лебедки спрятаны внутри шахты. Каждая кабина рассчитана на 13 человек, за безопасностью следит электроника, плавностью хода управляет частотный регулятор.

Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Волгу, это привлечет дополнительных туристов в Кострому, считают власти.