Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Греческий актёр и режиссёр Йоргос Лантимос едет переговры по поводу участия в проекте фильма ужасов «Чудище Хоклайнов: Готический вестерн» (The Hawkline Monster: A Gothic Western). Об этом 17 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве одного из продюсеров проекта выступит Рой Ли, который ранее работал над созданием фильмов «Стекло» и «Кладбище домашних животных». В основу картины легла одноимённая книга писателя Ричарда Бротингана. Йоргос Лантимос также выступит в качестве продюсера.

Ричард Бротинган выпустил свой роман в 1974 году, он представляет собой пародию на вестерны и готические новеллы. События в нём разворачиваются в 1902 году, в центре повествования находятся двое наёмных убийц, которые едут на противоположное побережье США, чтобы помочь избавиться девушкам от чудовища, обитающего в шахте под их домом.

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