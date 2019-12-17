Нью-Йорк, США, , 20:46 — REGNUM Потоковый сервис Netflix внезапно закрыл проект подросткового постапокалиптического комедийного сериала «Рассвет» после выхода первого сезона. Об этом 17 декабря сообщил портал Digital Spy.

Продюсер, писатель и сценарист Арон Эли Колейт, выступивший в качестве создателя шоу, заявил, что команда проекта «разбита горем» из-за того, что она больше не сможет рассказывать свою историю. Отмечается, что Netflix вряд ли впоследствии выпустит второй сезон сериала с другим шоураннером.

Сюжет шоу «Рассвет» рассказывает о том, что в мире произошла катастрофа, убившая всех людей старше 18 лет. Netflix начал показывать сериал 24 октября 2019 года, всего было выпущено 10 серий.

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